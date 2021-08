Oliebedrijven onder druk op Wall Street

Oliebedrijven als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips stonden maandag bij de opening van de aandelenbeurzen in New York op verlies. De fondsen gingen omlaag in het kielzog van de dalende olieprijzen, na onder meer een nieuw rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties en zorgen over de vraag naar olie. Ook in Europa leverden olieconcerns al in.

Volgens de onderzoekers kan de aarde in de komende twee decennia met 1,5 graad opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. VN-chef António Guterres noemde het rapport de doodsklap voor fossiele brandstoffen.

De Dow-Jonesindex ging in de eerste handelsminuten 0,2 procent omlaag tot 35.135 punten. De breed samengestelde S&P 500 leverde 0,1 procent in tot 4430 punten. De Nasdaq ging een fractie omhoog tot 14.841 punten.

De verdere verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus in veel delen van de wereld en een onverwachte groeivertraging van de Chinese export wakkerden de zorgen aan over de vraag naar olie. Een vat Amerikaanse olie kostte door alle perikelen 3 procent minder op 66,24 dollar. Brentolie werd 2,9 procent goedkoper op 68,66 dollar per vat. ExxonMobil, ConocoPhillips en Chevron verloren tot 0,7 procent aan beurswaarde.

Verder ging de aandacht uit naar Norwegian Cruise Line dat 3,8 procent verloor. De cruisemaatschappij mag in Florida voorlopig een bewijs van vaccinatie tegen het coronavirus verlangen van mensen die aan boord van zijn cruiseschepen gaan.

Pluimveeconcern Sanderson Farms begon de handeldag met een winst van 7 procent. De onderneming staat op het punt om overgenomen te worden door voedselproducent Cargill. De prijs van 4,5 miljard dollar biedt een premie van meer dan 11 procent ten opzichte van de slotkoers van vrijdag. Levensmiddelenconcerns US Food en Tyson Foods wonnen tot 5,9 procent na beter dan verwachte resultaten.

Autoproducent Tesla won 2,5 procent na een adviesverhoging door Jefferies. Volgens de investeringsbank is Tesla in staat op termijn de winstmarges te verhogen, geholpen ook door het efficiënter inzetten van kapitaal. Berkshire Hathaway, het bedrijf van superbelegger Warren Buffett, wist de winst in het tweede kwartaal op te voeren en werd 0,9 procent hoger gezet.

Chipbedrijf Qualcomm (min 0,1 procent) deed op zijn beurt een bod van 4,6 miljard dollar op de fabrikant van technologie voor auto’s Veoneer. De directie van het Zweedse bedrijf steunde eerder al een lager bod van 3,8 miljard dollar van het Canadese autobedrijf Magna (plus 0,1 procent). Veoneer, dat 2,6 procent lager stond, maakt systemen voor zelfrijdende auto’s.

De euro was 1,1761 dollar waard, tegen 1,1765 dollar op vrijdag.