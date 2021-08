PostNL komt met cijfers over tweede kwartaal

PostNL komt maandag met een cijferupdate over het tweede kwartaal. Het postbedrijf heeft er sinds de uitbraak van de coronapandemie van geprofiteerd dat er meer via internet wordt gewinkeld. Daardoor moeten er meer pakketten worden bezorgd. Het is nu vooral de vraag of de onderneming zijn relatief sterke resultaten vast kan houden.

PostNL leverde in het eerste kwartaal van dit jaar een recordaantal van 108 miljoen pakketten af. Die waren goed voor een omzet van 662 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 414 miljoen euro. Ook postbezorgers hadden toen extra werk, geholpen door het postwerk voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vanwege de pandemie moesten er niet alleen stempassen worden bezorgd, maar stemden ook veel ouderen per post. Ook de uitnodigingen voor een coronavaccinatie werden door het postbedrijf bij mensen thuis afgeleverd.

PostNL waarschuwde bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal wel dat een groot deel van de extra inkomsten waarschijnlijk van tijdelijke aard was. Toch gaf de onderneming toen aan op zoek te zijn naar nieuw personeel om de drukte aan te kunnen. Ook wilde PostNL extra geld investeren in verdere digitalisering. In bepaalde regio’s voert het bedrijf al proeven uit met het achterlaten van pakketten bij het huis, mochten mensen niet thuis zijn om deze in ontvangst te nemen.