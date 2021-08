Schiphol: gezamenlijke verantwoordelijkheid om te verduurzamen

Schiphol ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te verduurzamen. Dat zegt een woordvoerster in reactie op de publicatie van een nieuw klimaatrapport van VN-klimaatpanel IPCC. “Daarin zijn stappen gezet, maar belangrijker is dat we de komende jaren met elkaar doorpakken.” KLM vindt het te vroeg om te reageren. De luchtvaartmaatschappij wil eerst het rapport bestuderen.

Volgens Schiphol moet de productie en daarmee het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof de komende jaren flink worden opgevoerd. VN-chef António Guterres zei eerder op de dag dat het rapport de doodsklap moet zijn voor kolen, olie en gas.

De luchthaven is “positief” over eerder door de Europese Commissie gepresenteerde plannen om de CO2-uitstoot nog verder terug te dringen. Daarin staat onder meer dat de gratis emissierechten voor de luchtvaart geleidelijk moeten worden afgeschaft.

Schiphol had al de ambitie om de luchthaven tegen 2030 klimaatneutraal te laten zijn. De luchtvaart zelf moet tegen 2050 klimaatneutraal zijn. “Dat is in lijn met de eerdere IPCC aanbevelingen en doelstellingen van het Parijs-akkoord”, aldus Schiphol.