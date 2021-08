Tech en chips stuwen AEX, oliesector onder druk

De Amsterdamse AEX-index ging maandag licht vooruit onder aanvoering van techinvesteerder Prosus en de chipbedrijven ASMI en Besi. De grote Europese olieproducenten stonden daarentegen onder druk door de aanhoudende daling van de olieprijzen. Door de koersverliezen in de oliesector gaven de meeste Europese aandelenmarkten wat terrein prijs na de recente recordstanden.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 770,86 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 1071,07 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 0,3 procent.

Techinvesteerder Prosus was de sterkste stijger bij de hoofdbedrijven op het Damrak met een winst van ruim 2 procent. De chiptoeleveranciers ASMI en Besi volgden met winsten van 1,7 en 1,2 procent. Chemicali├źndistributeur IMCD (min 2,5 procent) sloot de rij. Analisten van Berenberg schroefden het koersdoel voor IMCD flink op, maar haalden het aandeel van de kooplijst.

Zwaargewicht Shell daalde 1,5 procent in Amsterdam en in Londen verloor de Britse oliereus BP 2 procent. De verdere verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus in veel delen van de wereld en een onverwachte groeivertraging van de Chinese export wakkerden de zorgen aan over de vraag naar olie. Verder werd het klimaatrapport van het IPCC bestempeld als de doodsklap voor kolen, olie en gas, aldus een eerste reactie van VN-chef Ant├│nio Guterres.

Een vat Amerikaanse olie kostte 4,2 procent minder op 65,42 dollar. Brentolie werd 4 procent goedkoper op 67,90 dollar per vat.

In de MidKap zakte PostNL 3 procent. De post- en pakketbezorger, die profiteert van het vele online winkelen sinds de uitbraak van de coronapandemie, verhoogde opnieuw zijn verwachtingen. Het bedrijf zag het volume echter afnemen doordat winkels weer open mochten omdat lockdownmaatregelen werden versoepeld. PostNL gaat daarnaast de komende jaren 450 miljoen euro extra investeren in de uitbreiding van het aantal pakketautomaten, het netwerk en de capaciteit.

In Londen won Vectura bijna 5 procent. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft zijn bod op de Britse fabrikant van astmamedicijnen verhoogd tot omgerekend 1,2 miljard euro. De maker van Marlboro- en L&M-sigaretten is in een biedingsstrijd verwikkeld met investeerder Carlyle. Vrijdag schaarde het bestuur van Vectura zich nog achter een nieuw bod van Carlyle. Deliveroo dikte 9 procent aan. De Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero (min 1,6 procent) heeft een belang van dik 5 procent genomen in zijn Britse rivaal.

De euro was 1,1758 dollar waard, tegen 1,1765 dollar op vrijdag.