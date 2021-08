VN-chef noemt klimaatrapport doodsklap voor fossiele brandstof

Het rapport van het IPCC (Intergouvernementeel Panel over Klimaatverandering) moet de doodsklap zijn voor kolen, olie en gas. Zo luidde de eerste reactie van VN-chef António Guterres op het maandag gepresenteerde klimaatrapport. Het geeft volgens Guterres aan dat de fossiele brandstoffen de aarde verwoesten en het rapport geeft de mensheid de waarschuwing “code rood”.

Het rapport stelt dat het doel om de temperatuur op aarde niet verder te laten stijgen dan 1,5 graad al in 2030 niet meer haalbaar is. Dat is tien jaar eerder dan het panel zelf eerder had ingeschat. Guterres dringt erop aan dat politici snel en drastisch handelen. “De alarmbellen klinken oorverdovend.”

Daarom moet er meer geld uit rijke landen komen om de aanpassingen ter voorkoming van de opwarming in arme landen te betalen, aldus de VN-secretaris-generaal. Hij hoopt dat de leiders van de wereld op de komende topconferentie over het klimaat in november in Glasgow niet met excuses maar met oplossingen komen.