Bioscoopketen AMC wint fors op vlak Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers deden rustig aan in de aanloop naar een stemming in de Senaat over de langverwachte infrastructuurwet. Bioscoopketen AMC Entertainment stond bij de winnaars na beter dan verwachte cijfers van de bioscoopketen. Automaker Tesla stond bij de verliezers nadat was gebleken dat de verkopen in China tegenvielen. De aandacht ging ook uit naar de situatie rond het coronavirus. De Delta-variant verspreidt zich in veel landen heel snel, wat leidt tot zorgen om het herstel van de economische groei.

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening van de handelsdag 0,1 procent hoger op 35.129 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 4435 punten en techgraadmeter Nasdaq won ook 0,1 procent tot 14,877 punten. De Senaat stemt later op dinsdag naar verwachting over een groot pakket aan investeringen in de infrastructuur. Het gaat om uitgaven van ongeveer 550 miljard dollar aan wegen, spoorlijnen, bruggen en betere internetverbindingen. Het pakket zou de Amerikaanse economie een boost kunnen geven.

AMC won kort na de openingsbel bijna 6 procent. De Amerikaanse bioscoopketen verwelkomde de voorbije maanden weer meer bezoekers nadat coronamaatregelen werden versoepeld. Daarnaast maakte AMC bekend voor het eind van het jaar aankopen met bitcoins mogelijk te maken. Tesla verloor in de vroege handel 0,8 procent. Het aantal afgeleverde auto’s in China was vorige maand maar 8600. Dat betekende een forse daling ten opzichte van een maand eerder.

Vaccinmaker Moderna verloor bijna 2 procent, nadat het aandeel een dag eerder 17 procent aan waarde had gewonnen. Het bedrijf gaat een overeenkomst tekenen met de Canadese regering om een fabriek in Canada te bouwen waar mRNA wordt geproduceerd.

De olieprijzen en de koersen van oliebedrijven zijn dinsdag weer gestegen en maakten een deel van de verliezen van maandag weer goed. De sector staat onder druk door een nieuw rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent duurder op 67,55 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 69,94 dollar per vat. Olieconcerns ExxonMobil en Chevron wonnen tot 1 procent aan beurswaarde.

De euro was 1,1716 dollar waard, tegen 1,1761 dollar een dag eerder.