Corbion en Fastned centraal op Damrak na resultaten

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar de kwartaalcijfers van speciaalchemiebedrijf Corbion en snellaadbedrijf Fastned. Ook houden beleggers de situatie rond het coronavirus in de gaten nu de Delta-variant zich snel verspreidt in veel landen. Strengere maatregelen om het virus in te dammen zouden het economische herstel kunnen vertragen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten dinsdag overwegend kleine winsten zien. In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, eindigde de Nikkei 0,2 procent in de plus.

Corbion boekte in de eerste jaarhelft een sterke omzetgroei en zag ook het bedrijfsresultaat stijgen. Topman Olivier Rigaud verklaarde “zeer tevreden te zijn met de record omzetgroei van alle drie business segmenten”. Wel waarschuwde Rigaud voor de toenemende kosten voor transport, grondstoffen en verpakkingsmateriaal. Door de hogere kosten valt de winstmarge dit jaar lager uit dan eerder werd verwacht.

Ook Fastned zag de omzet in de eerste zes maanden van het jaar flink stijgen. Vooral in het tweede kwartaal was sprake van een sterke groei dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen waardoor meer gebruik werd gemaakt van de snellaadstations van het bedrijf. Fastned, dat fors investeert in zijn netwerk van laadstations voor elektrische voertuigen, leed wel opnieuw verlies.

Aan het overnamefront werd bekendgemaakt dat automatiseerder ICT Group definitief wordt overgenomen door investeerders NPM Capital en Teslin. Na een verhoging van het oorspronkelijke bod kregen de investeerders vrijwel alle aandelen in handen. Ze beginnen nu een zogenoemde uitrookprocedure om de laatste aandelen in handen te krijgen. Begin september verdwijnt het aandeel ICT Group vervolgens van de beurs.

De Europese beurzen sloten maandag gemengd. De AEX-index steeg 0,5 procent tot 771,80 punten en de MidKap won 0,1 procent tot 1074,58 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs daalden 0,1 procent en Londen klom 0,1 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,3 procent lager op 35.101,85 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent en techbeurs Nasdaq won 0,2 procent.

De euro was 1,1739 dollar waard, tegen 1,1751 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,2 procent tot 67,25 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 69,66 dollar per vat.