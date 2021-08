Duitse treinmachinisten gaan staken vanwege loonconflict

Duitse treinmachinisten gaan deze week staken. Vakbond GDL kondigde die staking, waarmee de machinisten hun eis voor een beter loon kracht willen bijzetten, aan nadat de machinisten met overgrote meerderheid voor zo’n actie hadden gestemd. Zowel treinreizigers als het goederenvervoer krijgen last van de actie die tot vrijdagochtend duurt.

De staking begint dinsdag om 19.00 uur bij het goederenvervoer. Vanaf 02.00 uur staken ook de machinisten op passagierstreinen voor 48 uur. Daarmee wil de vakbond naar eigen zeggen het weekend- en vakantieverkeer ontlasten.

Het conflict draait om een loonsverhoging in twee stappen van in totaal 3,2 procent. Dat eist GDL en heeft Deutsche Bahn ook geboden. Er is alleen onenigheid over de momenten waarop de loonsverhogingen in zouden gaan. Bovendien wil GDL een eenmalige bonus van 600 euro voor het personeel.

Deutsche Bahn veroordeelde de staking en noemde die “een klap in het gezicht” voor reizigers. Het Duitse spoorwegbedrijf lijdt door de coronamaatregelen verlies op het passagiersvervoer. Bovendien moet het bedrijf tientallen kilometers spoorweg herstellen die door de recente overstromingen beschadigd zijn geraakt.

Ook voor de industrie is de staking slecht nieuws. Bedrijven hebben al moeite om alle grondstoffen en goederen tijdig op de juist plek te krijgen en de staking zorgt weer voor nieuwe problemen.