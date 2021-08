Duitse treinstaking geeft overlast voor reizigers en bedrijven

De staking die Duitse treinmachinisten hebben aangekondigd, wordt voelbaar voor reizigers die vanuit Nederland naar Duitsland reizen. Vermoedelijk krijgen ook bedrijven die goederen vervoeren met de staking te maken, schat ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex in. Veel is daarbij nog onzeker.

Voor treinreizigers is inmiddels duidelijk dat reizen op woensdag en donderdag lastig wordt. De internationale trein van Amsterdam naar Frankfurt rijdt zijn normale dienstregeling, maar reizigers die naar Berlijn willen komen niet verder dan Bad Bentheim. De internationale trein naar Basel rijdt de komende dagen op zijn beurt maar tot Keulen.

De nachttrein van en naar Wenen vertrekt helemaal niet op woensdag en donderdag. Ook de trein die dinsdag zou vertrekken, gaat niet. NS Internationaal kan nog niet vertellen of reizigers vrijdag weer met de nachttrein naar de Oostenrijkse hoofdstad kunnen.

NS Internationaal raadt reizigers met bestemming Duitsland dan ook aan zich goed voor te bereiden. Mensen die voor de komende twee dagen geboekt hebben, kunnen hun ticket omboeken naar een andere datum. Ook kunnen ze kosteloos annuleren.

Voor goederenvervoer is de situatie lastiger. Vervoerder DB Cargo kan bijvoorbeeld nog niet zeggen of er verstoringen optreden. “We hebben onze klanten laten weten dat de staking aangekondigd is en tot problemen kan leiden”, aldus een woordvoerder. De Nederlandse machinisten van DB Cargo rijden tot ver in het Ruhrgebied voordat er een Duitse collega bij komt, wat kan helpen bij het voorkomen van verstoringen. Andersom rijden Duitse machinisten echter ook helemaal tot Rotterdam.

Evofenedex verwacht wel dat er verstoringen optreden. “Het is weer een probleem in de leveringsketen. Eerst al corona en de containertekorten en nu dit”, somt een woordvoerster op. “Dat is heel schadelijk voor het bedrijfsleven en Nederlandse bedrijven hebben part noch deel aan dit conflict.”