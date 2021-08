Fabrikant Luxaflex merkt veel vraag woninginrichting

Raambekleder Hunter Douglas, bekend van onder andere Luxaflex, heeft fors meer omzet geboekt in de eerste jaarhelft. Vooral in Noord-Amerika en Azië merkte de onderneming meer vraag naar zijn producten op het gebied van woninginrichting. Maar ook in Europa en andere markten waar het bedrijf actief is werden goede zaken gedaan.

De opbrengsten stegen met bijna 44 procent ten opzichte van de eerste zes maanden van vorig jaar tot ruim 2,2 miljard dollar. Daarbij profiteerde het bedrijf ook van gunstige wisselkoerseffecten, maar de toename wordt met name verklaard doordat er meer producten werden verkocht.

Het lukte Hunter Douglas ook om de winst flink op te voeren. Onder de streep bleef 262,5 miljoen dollar over, tegen de 28,5 miljoen dollar een jaar terug. Destijds werden de resultaten omlaaggetrokken door een verlies in het tweede kwartaal, toen in veel landen sprake was van de eerste coronalockdowns.

Volgens het bedrijf zijn de vooruitzichten momenteel positief. Maar het is nog wel onduidelijk wanneer de vraag van consumenten terugkeert naar normale standaarden. Daarbij speelt mee dat de coronapandemie nog altijd niet voorbij is.

Onlangs was Hunter Douglas nog in het nieuws om een andere reden. Oprichter Ralph Sonnenberg, die al de meerderheid van de aandelen in bezit heeft, probeerde de raambekleder volledig in te lijven. Zijn overnamebod van 82,00 euro per aandeel is echter onvoldoende gebleken om 95 procent van de aandelen in handen te krijgen om een zogenoemde uitrookprocedure te beginnen.