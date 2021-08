Fors meer handel in crypto’s op platform Coinbase

De handel in crypto’s op de handelsplatformen van Coinbase Global is in het tweede kwartaal van het jaar explosief gegroeid. Het bedrijf dat in april dit jaar naar de beurs ging, zag het handelsvolume op kwartaalbasis met 38 procent stijgen tot 462 miljard dollar (394 miljard euro). Op jaarbasis ging het om een stijging met 1500 procent.

Coinbase is het grootste Amerikaanse handelsplatform voor digitale munten zoals bitcoins. Het aantal maandelijks actieve gebruikers nam toe met 44 procent tot 8,8 miljoen. De handel in ethereum was goed voor 26 procent van de handelsvolumes. Daarmee was die munt voor het eerste populairder dan bitcoin, waar 24 procent van de transacties betrekking op had.

De onderneming sloot het kwartaal af met een omzet van 2,2 miljard dollar. Daarvan is 1,9 miljard dollar afkomstig uit transacties. Daarnaast werd meer dan 100 miljoen dollar verdiend met inschrijvingen en het leveren van diensten.

De opbrengsten vielen fors hoger uit dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden. Het bedrijf verwacht wel dat de handelsvolumes in het huidige kwartaal lager zullen liggen dan de afgelopen maanden.

Coinbase zette verder een nettowinst in de boeken van 1,6 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 4900 procent op jaarbasis, onder meer als gevolg van de onvoorspelbaarheid van de waarde van de digitale munten. Op kwartaalbasis was sprake van een verdubbeling van de winst.