Munich Re verwacht half miljard aan claims door overstromingen

De Duitse herverzekeraar Munich Re rekent op rond de 500 miljoen euro aan schadeclaims als gevolg van de overstromingen van vorige maand. Die leidden tot grote schade in Duitsland, Nederland en andere delen van Europa.

De overstromingen met ruim 180 doden gelden als de grootste natuurramp in Duitsland in ruim vijftig jaar. De rampzalige overstromingen midden juli in het westen van Duitsland hebben een schade van mogelijk 30 miljard euro veroorzaakt. Alleen al in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen gaat het om ruim 13 miljard euro, kwam eerder deze week al uit een schatting naar voren.

Ook in Nederland was de schade groot. Het Verbond van Verzekeraars liet vorige week weten dat het schadebedrag door de hevige regenval en het hoogwater in Limburg waarschijnlijk groter is dan 100 miljoen euro.

Toch houdt Munich Re vast aan zijn eerdere verwachting om dit jaar 2,8 miljard euro winst te boeken. Los van de overstromingen kende het concern afgelopen kwartaal naar eigen zeggen een sterke periode.

Munich Re waarschuwt al langer dat de opwarming van de aarde zorgt voor steeds meer risico op grote natuurrampen. Het bedrijf vindt dan ook dat meer moet worden gedaan om opwarming van de aarde tegen te gaan. Maandag werd een nieuw rapport gepubliceerd van VN-klimaatpanel IPCC. Daarin staat dat de aarde in de komende twee decennia met 1,5 graad kan opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.