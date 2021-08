Productie industrie in juni opnieuw op hoogste niveau ooit

De productie van de Nederlandse industrie lag in juni net als een maand eerder op het hoogste niveau ooit. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is daardoor het door de coronacrisis geleden productieverlies ruimschoots goedgemaakt.

De gemiddelde dagproductie van de industrie was in juni 17,9 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. In mei was ook al sprake van forse groei. Toen ging het om een plus van 16,4 procent. Ten opzichte van juni 2019 bedroeg de groei in juni ruim 7 procent.

De industrie draait al een paar maanden boven pre-crisisniveaus. Aan het begin van de crisis in het voorjaar van 2020 kampte de industrie nog met sluitingen van fabrieken en andere maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarna zette het herstel in. Vrijwel alle bedrijfsklassen in de industrie produceerden in juni meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grotere branches realiseerde de machine-industrie met 68 procent verreweg de hoogste groei.

Het producentenvertrouwen ligt ook al enige tijd op een recordniveau. Volgens de laatste peiling in juli was de stemming onder ondernemers in de industrie opnieuw verbeterd. Maar de laatste tijd zijn er ook signalen dat de industrie het moeilijker begint te krijgen. Door de snelle groei van de industrie speelt namelijk een ‘oud’ probleem op. Bedrijven zijn steeds minder goed in staat geschikt personeel te vinden, meldde de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) onlangs.

Voor de Nederlandse industrie zijn de ontwikkelingen in Duitsland, een belangrijke afzetmarkt, ook erg belangrijk. Die draaide de laatste maanden iets minder sterk vergeleken met voorgaande maanden als gevolg van verstoringen in internationale toeleveringsketens. Wat meespeelt is dat bij sommige grondstoffen tekorten spelen omdat de vraag ernaar heel sterk is toegenomen. Daarnaast kampt de internationale scheepvaart met verstoringen als gevolg van de coronapandemie.

Ook Nederlandse bedrijven voelen de internationale ontwikkelingen. Zo meldde speciaalchemiebedrijf Corbion dinsdag bij zijn halfjaarresultaten dat de vrachtkosten en de prijzen van grondstoffen aanzienlijk zijn gestegen. Daardoor ziet Corbion zich gedwongen zijn eigen prijzen aan te passen en moet de onderneming de winstverwachting voor heel 2021 naar beneden bijstellen. Corbion is een grote speler op het gebied van melkzuur en melkzuurderivaten. Ook levert de onderneming bijvoorbeeld uit algen gewonnen ingrediƫnten. Corbions producten zijn onder meer verwerkt in voeding en bioplastics.