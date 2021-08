Aandacht voor gevolgen versoepeling bij resultaten Ahold Delhaize

Bij de bekendmaking van de cijfers van Ahold Delhaize over het tweede kwartaal, gaat de aandacht uit naar de gevolgen die de versoepeling van de coronamaatregelen in Nederland, België en de Verenigde Staten op de omzet van het supermarktconcern hebben gehad. Klanten gaven tijdens de lockdowns flink meer uit in de winkels van het bedrijf achter onder meer Albert Heijn.

Klanten hadden tijdens die lockdowns weinig andere mogelijkheden om hun geld uit te geven. Ze werkten vaak ook thuis en verwenden zich meer. Nu de horeca weer open is, is het afwachten of het concern die hogere omzet kan vasthouden.

Daar gokt Ahold Delhaize zelf wel op. Na de sterke resultaten in het eerste kwartaal, toen er juist nieuwe lockdowns waren in onder meer Nederland en België, verhoogde het bedrijf de verwachtingen voor heel 2021.

Een onderdeel waar de groei naar verwachting zeker aanhoudt is de onlineverkoop. Niet alleen webwinkel bol.com, maar ook de webverkopen van de supermarktketens van het bedrijf stegen hard. Daarom investeerde Ahold Delhaize al eerder in die onlineactiviteiten.

Eerder gaf Ahold Delhaize bovendien aan dat het lastig wordt om voldoende personeel te vinden. Tijdens de crisis trok het bedrijf veel mensen aan die eerder in zwaar getroffen sectoren als de luchtvaart of de horeca werkten. Een deel daarvan zal echter willen terugkeren naar de eigen branche, vermoedde topman Frans Muller.