ABN AMRO boekt weer winst na eerdere verliezen

ABN AMRO heeft afgelopen kwartaal weer winst geboekt, na verliezen in het voorgaande kwartaal en in coronajaar 2020. Daarbij profiteerde het financiële concern van het herstel van de economie, al had de bank wel nog steeds last van het ongunstige renteklimaat.

Onder de streep hield de bank 393 miljoen euro over, tegen een nettoverlies van 5 miljoen euro in het tweede kwartaal van vorig jaar. Volgens ABN AMRO liet de hypotheekportefeuille groei zien. De vraag naar zakelijke kredieten in Nederland bleef nog wel beperkt terwijl de overheidssteun voor bedrijven voortduurt. Als gevolg van de verbeterde macro-economische vooruitzichten viel er net als een kwartaal eerder ook weer een deel van het bedrag vrij dat eerder apart was gezet voor leningen die mogelijk nooit meer zouden worden terugbetaald.

De crisis raakte ABN AMRO vorig jaar hard. De bank zette vorig jaar voor het eerst in een decennium een jaarverlies in de boeken. Er moest veel geld naar de stroppenpot. Daarbij leed de bank flinke verliezen op een aantal grote zakelijke klanten. In het eerste kwartaal van dit jaar was opnieuw sprake van rode cijfers. Dat kwam vooral door een schikking van 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie vanwege het tekortschieten bij het tegengaan van witwassen.