ABN AMRO en Ahold Delhaize stijgen op Damrak na cijfers

Op de Amsterdamse beurs werden woensdag de resultaten van ABN AMRO en Ahold Delhaize goed ontvangen. Beleggers trokken zich verder op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street. Daarnaast werd uitgekeken naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag naar buiten komt. Een aanhoudende sterke stijging van het algemene prijspeil in de Verenigde Staten zou de Amerikaanse centrale bank ertoe kunnen aanzetten om het steunbeleid sneller dan verwacht af te bouwen.

ABN AMRO (plus 3,4 procent) ging aan kop bij de middelgrote bedrijven. De bank keerde afgelopen kwartaal terug naar winst, na de verliezen in het voorgaande kwartaal en in het coronajaar 2020. Daarbij profiteerde het financiële concern van het herstel van de economie. Ook gaat ABN AMRO in oktober eindelijk het slotdividend over 2019 uitbetalen. Dat kan, omdat banken in de eurozone van de Europese Centrale Bank (ECB) dan weer hun aandeelhouders mogen belonen als hun financiële situatie dat toelaat.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 776,40 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 1079,36 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent.

Ahold Delhaize was de sterkste stijger bij de hoofdbedrijven op het Damrak, met een plus van 1,8 procent. Het Belgisch-Nederlandse supermarktconcern boekte in het tweede kwartaal meer omzet, maar zag de nettowinst dalen. Online bleef het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en bol.com een grote groei doormaken. Het concern verhoogde ook opnieuw de verwachtingen voor het hele jaar. Na de sterke resultaten in het eerste kwartaal, toen er nieuwe lockdowns waren in onder meer Nederland en België, verhoogde het bedrijf ook al de prognoses.

In de MidKap zakte JDE Peet’s 0,7 procent. Analisten van Berenberg verlaagden het advies voor het moederbedrijf van Douwe Egberts. Postbedrijf PostNL (min 2,7 procent) noteerde ex dividend. Bij de kleinere bedrijven verloor Avantium 3,8 procent. Het chemiebedrijf leed in de eerste jaarhelft een verlies van bijna 11 miljoen euro.

CTP won dik 1 procent. De ontwikkelaar en verhuurder van logistiek vastgoed kende een sterke groei in de eerste jaarhelft. Het bedrijf van de Nederlandse miljardair Remon Vos profiteerde van de toegenomen aandacht voor webwinkels en kon meer ruimte aan zijn distributiecentra en gecombineerde parken met logistieke en kantoorruimte toevoegen en verhuren.

De euro was 1,1707 dollar waard, tegen 1,1718 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 68,63 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 71,03 dollar per vat.