Amerikaanse inflatie steeg minder hard in juli

De Amerikaanse inflatie is in juli minder hard gestegen dan een maand eerder. Ten opzichte van een jaar eerder bleef de geldontwaarding op hetzelfde hoge niveau, onder meer door gestegen prijzen voor grondstoffen en energie. Die extra kosten worden door bedrijven meer en meer doorberekend aan klanten.

De verwachting is dat de inflatie de komende maanden nog wel op een hoog niveau blijft. Bedrijven moeten meer uitgeven aan grondstoffen of kunnen die zelfs niet krijgen, waardoor ze niet aan de vraag naar hun producten kunnen voldoen. Ook is er in sommige sectoren een gebrek aan personeel waardoor ondernemingen meer zullen moeten betalen om werknemers te kunnen trekken.

Tegelijkertijd vallen sommige extra kosten, die samenhingen met de heropening van de economie, langzaam weg. Zo stegen de prijzen van tweedehands auto’s minder hard, wat volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid een “grote factor” was in de lagere inflatie.

De maandelijkse stijging van de consumentenprijzen kwam uit op 0,5 procent, waar dat in juni nog 0,9 procent was. Op jaarbasis was de stijging 5,4 procent, net als in juni. Dat was iets hoger dan waar economen op hadden gerekend. De zogeheten kerninflatie, zonder de zeer beweeglijke prijzen voor voedsel en energie, steeg met 0,3 procent op maandbasis en 4,3 procent op jaarbasis.

De inflatie is een belangrijke graadmeter voor de Federal Reserve bij het bepalen van het rentebeleid. Meerdere beleidsmakers van de centrale bank hebben de afgelopen tijd echter gezegd te verwachten dat de huidige hoge inflatie een tijdelijk fenomeen is dat weer zal bijtrekken.