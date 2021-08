Beursuitbater New York stelt coronavaccinatie verplicht

Beursuitbater New York Stock Exchange (NYSE) gaat inentingen tegen het coronavirus verplicht stellen voor iedereen die op de beursvloeren op Wall Street aanwezig is. Het mandaat gaat in op 13 september liet de leiding van het bedrijf in een memo weten.

Sommige mensen kunnen een uitzondering op het mandaat krijgen. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die om medische of religieuze redenen geen vaccinatie willen. Zij zullen verplicht een masker moeten dragen op de beursvloeren van NYSE en American Options. De beursuitbater eist al dat mensen die op bezoek komen om de bel te luiden en mensen die binnenkomen voor beursintroducties een bewijs van inenting laten zien. De aankondiging van woensdag breidt deze eis uit tot degenen die op de vloer werken.

De stap van NYSE komt op het moment dat steeds meer bedrijven hun plannen om personeel terug naar kantoor te laten keren uitstellen. Daarnaast zijn er ook steeds meer bedrijven die eisen dat personeel gevaccineerd is. Het aantal coronabesmettingen in de VS neemt snel toe. Op zondag werd een zevendaags gemiddelde van meer dan 108.600 nieuwe gevallen per dag gemeld. Dat betekende een stijging van 36 procent ten opzichte van een week eerder, aldus gegevens van de Johns Hopkins University.

In maart vorig jaar, op het hoogtepunt van de pandemie, sloot de beurs voor het eerst zijn historische handelsvloer en schakelde volledig over op elektronische handel. Eind mei vorig jaar ging de beurs gedeeltelijk weer open voor sommige handelaren.