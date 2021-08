Maaltijdbezorger Deliveroo groeit door ondanks heropening horeca

De heropening van veel restaurants en cafés heeft niet gezorgd voor een afname van de onlinebestellingen van bezorgmaaltijden bij Deliveroo. De Britse maaltijdbezorger, die ook actief is in Nederland, maakte in de eerste helft van dit jaar opnieuw forse groei door. Naar eigen zeggen was de toename zelfs aanzienlijk sterker dan verwacht.

“We zien een sterke groei en betrokkenheid op ons platform nu de lockdowns afnemen”, geeft oprichter en topman Will Shu aan. “De vraag bij de consumenten is hoog. We hebben ons klantenbestand verbreed, zien dat mensen vaak blijven bestellen en we werken nu met duizenden restaurants meer.” Shu denkt dat het gedrag van consumenten later dit jaar wel weer wat normalere vormen zal aannemen. Maar hij blijft enthousiast over de kansen voor Deliveroo.

De opbrengsten dikten op jaarbasis met 82 procent aan tot 922,5 miljoen pond, omgerekend bijna 1,1 miljard euro. Daarbij liep het verlies, gecorrigeerd voor onder meer rente en belasting terug tot 27 miljoen pond, waar een jaar eerder nog 30,3 miljoen pond verlies werd geleden. De rode cijfers komen doordat het bedrijf flink blijft investeren in groei en technologische ontwikkeling, om de sterke concurrentie van andere maaltijdbezorgers het hoofd te kunnen blijven bieden.

Rond Deliveroo spelen de laatste tijd ook nog veel juridische procedures. Dan gaat het vooral om de vraag of de maaltijdbezorgers die voor het bedrijf werken zelfstandige ondernemers of werknemers zijn. In juni won Deliveroo hierover een zaak bij het Britse hof van beroep. Maar in februari bepaalde het gerechtshof Amsterdam in een andere zaak dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo geen zelfstandig ondernemers zijn, maar werknemers die recht hebben op een arbeidsovereenkomst.