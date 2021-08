Nieuwe smartphone Samsung directe concurrent voor komende iPhone

Techconcern Samsung heeft woensdag een nieuwe reeks smartphones gelanceerd. Daarbij positioneerde het concern zijn nieuwe Galaxy Z Flip 3 als een directe concurrent voor de nog te lanceren nieuwe iPhone van rivaal Apple.

Het opvouwbare Android-toestel is geschikt voor 5G. Het toestel is veel goedkoper dan zijn voorganger. De instapprijs is 1049 euro. De luxere Galaxy Z Fold 3 is verkrijgbaar vanaf 1799 euro. Vanaf woensdag is het ook mogelijk een zogeheten pre-order te plaatsen. De smartphones komen op 27 augustus uit. Verder kwam Samsung ook met een aantal nieuwe smartwatches op de proppen; de Galaxy Watch4 en de Galaxy Watch4 Classic.

Samsung heeft onlangs aangekondigd vol in te zetten op het vermarkten van zijn opvouwbare toestellen dit jaar. Het bedrijf uit Suwon heeft zwaar geïnvesteerd in de ontwikkeling van flexibele beeldschermen, op maat gemaakte scharnieren en andere aanpassingen die nodig zijn om duurzame opvouwbare gadgets te produceren. Met de nieuwste generatie smartphones wil het munt slaan uit dat voordeel.

De grootste smartphonemaker ter wereld voelt de stevige concurrentie van onder andere Apple, maar ook van steeds geraffineerdere Chinese rivalen als Xiaomi en Oppo. Dat gebeurt met name in delen van Europa en India. Xiaomi sprak onlangs de ambitie uit dat het bedrijf Samsung binnen drie jaar als marktleider wil inhalen.