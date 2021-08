Organisator autoshows sleept Staat voor rechter

Organisator van autoshows 402 Automotive sleept de Nederlandse staat voor de rechter. De organisator van diverse Automotive-bijeenkomsten door het hele land wil onder meer duidelijkheid hebben over het al dan niet doorgaan van shows vanaf medio september.

402 Automotive is naar eigen zeggen marktleider op het gebied van autoshows die jaarlijks meer dan 200.000 bezoekers trekken. De shows vinden plaats bij tal van evenementenlocaties als Circuit Zandvoort, Jaarbeurs Utrecht, Ahoy Rotterdam en het TT Circuit Assen. Het bedrijf verwijt de Staat met betrekking tot de coronaregels geen duidelijk beleid te schetsen over bijeenkomsten op zogeheten doorstroomlocaties. Het bedrijf heeft vanaf half september een zevental autoshows gepland.

Directeur Ronald van den Broek van 402 Automotive benadrukt dat ook gemeenten vaak niet weten waar ze aan toe zijn en dat het ene evenement indoor wel kan doorgaan terwijl een ander evenement buiten niet mogelijk is, of met grote beperkingen zoals testverplichtingen en een maximaal aantal van 750 bezoekers. Van den Broek benadrukt dat doorstroomevenementen in het beleid van het kabinet als geheel worden vergeten. Gemeenteambtenaren nemen volgens hem nu ook geen evenementenvergunningen in behandeling of leggen beperkingen op

Naar zijn mening kan een autoshow veilig georganiseerd worden. Hij maakt daarbij een vergelijking met andere doorstroomlocaties als pretparken, dierentuinen en kermissen, die ook weer zijn toegestaan.

Mogelijk geeft het kabinet tijdens de persconferentie op vrijdag wel duidelijkheid over evenementen op doorstroomlocaties. Misschien is dan een gang naar de rechter niet nodig, verduidelijkt ook Van den Broek. De zaak dient naar verwachting binnen twee weken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag.