Pinnen zonder pas wint aan populariteit

Er wordt steeds vaker gepind zonder bankpas, bijvoorbeeld met een een smartphone, smart watch of een zogenoemde wearable, een draagbaar sieraad met ingebouwde contactloze betaalchip. Sinds juni werden 15 procent van de betalingen aan de toonbank zonder pas gedaan, meer dan betalingen waarbij de pinpas in de betaalterminal werd gestoken (14 procent). In juli was 86 procent van alle betalingen contactloos, bijvoorbeeld ook door de pinpas op het pinapparaat te leggen, meldt de Betaalvereniging Nederland.

Bij steeds meer Nederlandse pinkassa’s is het niet meer nodig de pas in het apparaat te steken. Bij een limiet van 100 euro wordt wel de pincode gevraagd, maar ook daarvoor hoeft de pas niet meer in het apparaat te worden gestopt.

Afgelopen juli werden er meer dan 467 miljoen pinbetalingen gedaan.Vorig jaar was de maand juli de drukste pinmaand van het jaar, met 451 miljoen pinbetalingen.