Shell betaalt 95 miljoen voor Nigeriaanse olieschade uit 1970

Olie- en gasconcern Shell betaalt in Nigeria een schadevergoeding van omgerekend ruim 95 miljoen euro aan gemeenschappen in het zuiden van het land vanwege olielekkages in 1970. De compensatie werd jaren terug door de rechter al vastgesteld en wordt nu ook daadwerkelijk uitbetaald.

Shell benadrukt dat het om lekkages gaat die werden veroorzaakt tijdens de Nigeriaanse burgeroorlog die duurde van 1967 tot 1970. Volgens een verklaring van het bedrijf gaat het om een moeilijke periode die heeft geleid tot aanzienlijke schade aan de gas- en olie-infrastructuur in de Niger-delta.

Shell zegt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de lekkages te aanvaarden via zijn joint venture SPDC. Daarbij zijn de locaties waar het om gaat volgens het olieconcern volledig gesaneerd.