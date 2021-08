Wall Street licht hoger na inflatiecijfer en stemming Senaat

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers verwerkten onder meer nieuwe cijfers over de inflatie. Daarnaast stemde de Amerikaanse Senaat met een nipte meerderheid in met een investeringspakket ter waarde van 3,5 biljoen dollar (3500 miljard dollar). Daarmee moeten onder meer klimaatverandering en armoede worden bestreden.

Het pakket bevat onder meer plannen voor betaald gezinsverlof en een uitbreiding van het zorgverzekeringsprogramma Medicare. Ook krijgen Amerikanen de mogelijkheid op twee jaar gratis scholing na de middelbare school. De stemming volgde kort op de eerdere stemming over een pakket investeringen in de infrastructuur ter waarde van 550 miljard dollar.

Verder steeg de inflatie in juli minder hard dan een maand eerder. Ten opzichte van een jaar eerder bleef de geldontwaarding op hetzelfde hoge niveau. De hoge inflatie wordt onder meer veroorzaakt door gestegen prijzen voor grondstoffen en energie. De verwachting is dat de inflatie de komende maanden nog wel hoog blijft door onder andere een tekort aan grondstoffen en personeel.

De leidende Dow-Jonesindex steeg in de eerste minuten 0,5 procent tot een nieuw record van 35.435 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 4446 punten, wat ook een aanscherping was van de hoogste stand ooit. Techgraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 14.811 punten.

Southwest Airlines speelde in de vroege handel dik 1 procent kwijt. De luchtvaartmaatschappij merkt een toename van het aantal annuleringen nu er steeds meer zorgen zijn over de Delta-variant van het coronavirus. Delta Air Lines en United Airlines verloren tot 1 procent.

Verder stond Coinbase Global, het grootste Amerikaanse handelsplatform voor digitale munten zoals bitcoins, in de belangstelling. De handel in crypto’s op de handelsplatformen van het bedrijf is in het tweede kwartaal van het jaar explosief gegroeid. Dat zorgde onder meer voor een fors hogere winst en omzet. Het aandeel noteerde 6 procent hoger.

Dieetbedrijf WW International, dat voorheen bekend stond als Weight Watchers, verloor ruim een kwart van zijn beurswaarde. De halfjaarresultaten van de onderneming stelden zwaar teleur. Zo bleef het aantal lidmaatschappen sterk achter bij de eigen raming van WW.

De euro was 1,1743 dollar waard, tegen 1,1718 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 67,51 dollar. Brentolie kostte 1,1 minder op 69,88 dollar per vat.