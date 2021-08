Zakelijke evenementenbranche snakt naar duidelijkheid van kabinet

De zakelijke evenementenbranche snakt naar duidelijkheid van het kabinet. Zelfs als premier Mark Rutte bij de persconferentie vrijdagavond zou zeggen dat de coronamaatregelen voor evenementen nog tot eind van het jaar duren, zou dat volgens directeur Pieter Bas Boertje van D&B Eventmarketing en topman Erik-Jan Ginjaar van Postillion Hotels beter zijn dan dat hij iedereen in het ongewisse zou laten.

“Dan weten onze opdrachtgevers tenminste wat ze kunnen organiseren. Dan weten ze of een borrel kan na een congres of dat er gedanst mag worden na een diner”, legt Boertje uit. Hij is bang dat veel bedrijven komende tijd weer evenementen gaan uitstellen of annuleren, aangezien het kabinet de afgelopen tijd telkens slechts duidelijkheid gaf voor een periode van ongeveer twee weken.

Ginjaar beaamt dat. Hij wijst op een congres van vaatchirurgen dat binnenkort op de agenda staat bij Postillion Hotels. “Daar liggen drie verschillende draaiboeken voor klaar: een met 1,5 meter afstand houden, een zonder 1,5 meter en een voor een onlinecongres. Dit is eigenlijk geen doen.”

Dat neemt niet weg dat de ondernemers erg teleurgesteld zouden zijn als de strikte voorwaarden waaronder evenementen nu gehouden mogen worden, in stand blijven. Dat betekent bijvoorbeeld dat deelnemers moeten zitten of dat er slechts één persoon per 5 vierkante meter mag zijn. Veel bedrijven zien dat voor hun evenementen helemaal niet zitten.

Zo moet Boertje binnenkort een jubileum organiseren voor een bedrijf dat tweehonderd jaar bestaat. Dat bedrijf wil het alleen door laten gaan als er echt gefeest kan worden, anders stellen ze de bijeenkomst liever uit.

Tientallen ondernemers uit de zakelijke evenementenbranche gaan donderdag demonstreren op het Malieveld in Den Haag om hun roep om duidelijkheid kracht bij te zetten. De strikte coronaregels zouden momenteel ook heel lastig uit te leggen zijn, nu veel mensen toch al zijn gevaccineerd.

Ook Renee van Schie van toeleverancier David van Schie Party Rental merkt hoe lastig de situatie momenteel is. Haar bedrijf kan nu veel minder tafels, stoelen en servies leveren voor evenementen. Eigenlijk zou in Rotterdam eind deze maand CuliNESSE plaatsvinden, waarvoor Van Schie zou leveren. Maar inmiddels is bekend dat het evenement wordt uitgesteld.

Michiel Middendorf, general manager van het World Forum in Den Haag, moet het vooral van de grotere meerdaagse evenementen hebben. Hij ergert zich eraan dat de overheid in communicatie-uitingen zodanig onduidelijk is dat grote festivals min of meer over één kam geschoren lijken te worden met congressen die meerdere dagen duren. Dat schrikt buitenlandse bedrijven af om hier een congres te organiseren. Hij vindt dat de overheid in deze coronatijden wat meer vertrouwen mag hebben in de zakelijke evenementenbranche. “Het kan wel degelijk om zakelijke evenementen goed en strak te laten verlopen. Dat is ons vak.”