Aandacht voor verzekeraars Aegon en NN Group op Damrak

Op Beursplein 5 gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de AEX-bedrijven Aegon en NN Group. De twee verzekeraars gaven een kijkje in de boeken. Olie- en gasconcern Shell, een zwaarwegend fonds in de hoofdindex, noteert ex dividend. Daarnaast zijn beleggers gespitst op de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten, die later op de dag naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met winsten openen na de nieuwe recordstanden op Wall Street. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ gingen donderdag licht omlaag door de aanhoudende coronazorgen in de regio. De Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent lager en staakte daarmee een vierdaagse winstreeks.

Aegon profiteerde van de verbeterde marktomstandigheden en boekte in het tweede kwartaal een nettowinst van bijna 850 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar geleden leed de verzekeraar nog een nettoverlies van ruim 1 miljard euro. De verzekeraar keert ook meer dividend uit.

NN Group, bekend van onder meer Nationale-Nederlanden, wist de nettowinst in de eerste jaarhelft ruimschoots te verdubbelen tot 1,4 miljard euro. Volgens topman David Knibbe heeft de coronacrisis er mede voor gezorgd dat huishoudens zich bewuster zijn geworden van de verschillende risico’s waar ze zich tegen willen verzekeren. Dat heeft volgens hem geleid tot een grote stijging van de waarde van contracten. Ook verstrekte NN meer hypotheken.

Telecomconcern KPN zal mogelijk bewegen op de resultaten van concurrent T-Mobile Nederland, die in het tweede kwartaal veel nieuwe klanten heeft binnengehaald. Deutsche Telekom, het moederbedrijf van T-Mobile, zag de winst afgelopen kwartaal sterk stijgen en schroefde de verwachting voor het hele jaar licht op.

De Europese beurzen wonnen woensdag terrein. De AEX-index boekte een nipte winst op 775,84 punten en de MidKap steeg dik 1 procent tot 1086,82 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,8 procent. Op Wall Street steeg de Dow-Jonesindex 0,6 procent tot een nieuw slotrecord van 35.484,97 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,2 procent.

De euro noteerde ongewijzigd op 1,1740 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde een fractie tot 69,23 dollar. Brentolie bleef onveranderd op 71,44 dollar per vat. Topambtenaren van de Amerikaanse regering-Biden hebben oliekartel OPEC en bondgenoten (OPEC+) opgeroepen meer olie op te pompen om te voorkomen dat de benzineprijzen te hard stijgen.