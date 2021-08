Aegon merkt mede door crisis groter bewustzijn bij verzekerden

Verzekeraar Aegon merkt dat mensen zich steeds bewuster zijn van de risico’s rond corona. De verzekeraar die onder andere sterk aanwezig is in de Verenigde Staten constateerde de afgelopen maanden een duidelijke toename van het aantal afgesloten levensverzekeringen. Maar ook op het gebied van pensioenen was het drukker voor het bedrijf.

Topman Lard Friese legt in een toelichting op de halfjaarresultaten uit dat mensen niet alleen bewuster zijn van de gezondheidsrisico’s, maar ook een beter besef hebben van de stijgende levensverwachting. Om die reden wordt bewuster voor bepaalde pensioenproducten gekozen. Aegon zag tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis een duidelijke toename van het aantal verzekerden en merkt ook dat die trend nu aanhoudt.

Aegon profiteerde in het tweede kwartaal volop van marktomstandigheden, zoals de gunstige situatie op de aandelenmarkten en de ontwikkeling rondom claims die voor het concern positief uitpakten. Voor Aegon was dit reden het dividend te verhogen.

De onderneming sloot het kwartaal af met een winst van 849 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog een verlies van dik 1 miljard euro, toen bijvoorbeeld ongunstige sterftecijfers en een lagere rente het resultaat drukten.

Onder Friese is Aegon een andere weg ingeslagen. De onderneming richt zich daarbij onder meer op kostenbesparingen en trekt zich terug van bepaalde markten om zich vooral te richten op Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en groeimarkten als Spanje, Portugal en Braziliƫ, maar ook China. Eind 2023 moet er jaarlijks structureel 400 miljoen euro aan kosten zijn bespaard. Daarvan is inmiddels 220 miljoen euro bereikt.

Friese legt verder uit dat Aegon qua financiĆ«le resultaten een voorspelbaar bedrijf moet worden. Volgens hem is “saai het nieuwe spannend”, zo zei hij. Het interim-dividend dat Aegon aan aandeelhouders overmaakt wordt verhoogd van 0,06 euro naar 0,08 euro per aandeel. Het doel is om aandeelhouders in 2023 met een dividend van 0,25 euro per aandeel te belonen. Daarnaast zal Aegon werk maken van het verbeteren van de schuldpositie door obligaties af te lossen. Dit gaat om een bedrag van 250 miljoen dollar.

Als onderdeel van de nieuwe strategie is Aegon gestopt met het aanbieden van spaarproducten aan klanten van zijn oorspronkelijke spaarbank. Klanten worden aangemoedigd om hun rekening over te zetten naar onlinebank Knab, dat ook onderdeel is van Aegon. Ook kunnen ze hun geld overmaken naar een andere bank.