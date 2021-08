IEA: vraag naar olie neemt af door opleving coronavirus

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) heeft zijn verwachtingen voor de vraag naar olie naar beneden bijgesteld. Door de opkomst van de Delta-variant van het coronavirus zal de economische groei in met name Aziatische landen afzwakken. Zo zijn er in bijvoorbeeld China, Vietnam en Indonesiƫ nieuwe lockdowns ingesteld.

De aanpassing van de prognoses komt net nu oliekartel OPEC en zijn bondgenoten (OPEC+) afspraken hebben gemaakt om de productie te verhogen. Dat gebeurde onder andere op aandringen van het IEA. Eerder deze week riepen de Verenigde Staten de OPEC+-landen nog op om hun productie versneld op te voeren om te zorgen dat de olieprijzen verder door blijven stijgen.

Volgens het nieuwe maandrapport van het IEA komt de productieverhoging van de OPEC+ precies op het moment dat de vraag afvlakt. Ook produceren landen die geen deel uit maken van die organisatie, zoals de Verenigde Staten, al meer olie. Die productie kan door nieuwe investeringen nog verder stijgen.

In juni bedroeg de vraag 3,8 miljoen vaten olie per dag, maar daarna zakte die in. Het IEA denkt dat de vraag in de tweede jaarhelft uitkomt op 3,25 miljoen vaten per dag. Voor 2022 verwacht het IEA nu een overschot aan olie als de OPEC+-landen vasthouden aan hun productieverruiming.

De olieprijs zakte deze maand al 6 procent. Zo kost een vat Brent-olie nu rond de 71 dollar per vat terwijl dat begin juli nog bijna 78 dollar was.