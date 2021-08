LTO: consument wil meer betalen voor duurzaam, Nederlands product

De helft van de Nederlanders is bereid een hogere prijs te betalen voor hoogwaardige agrarische producten van eigen bodem zoals vlees en zuivel. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van brancheorganisatie in de land- en tuinbouw LTO Nederland onder ruim duizend mensen.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat een op de drie Nederlanders graag duurzame producten koopt. Ruim de helft zou graag zien dat kiloknallers uit de schappen verdwijnen. Verder zitten de meester Nederlanders ook niet te wachten op oneerlijke concurrentie. De import uit landen met lagere standaarden op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn zou volgens die groep moeten worden gestopt.

Ondanks de goede intenties vanuit de maatschappij, staan Nederlandse boeren onder druk, laat de voorzitter van LTO Nederland, Sjaak van der Tak, weten. “Er is druk vanuit de markt, regelgeving, en steeds veranderende – soms tegenstrijdige – eisen van burger en consument.” Hij benadrukt dat bij gezonde producten ook een duurzame prijs hoort. De kwestie is wat hem betreft actueler dan ooit.