NN merkt dat crisis huishoudens bewuster maakt van risico’s

Verzekeraar NN, bekend van onder meer Nationale-Nederlanden, heeft de eerste helft van het jaar afgesloten met fors hogere resultaten. Volgens topman David Knibbe heeft de coronacrisis er mede voor gezorgd dat huishoudens zich bewuster zijn geworden van de verschillende risico’s waar ze zich tegen willen verzekeren. Dat heeft volgens hem geleid tot een grote stijging van de waarde van contracten. Ook verstrekte NN meer hypotheken.

Knibbe benadrukt in een toelichting dat Nederlanders over het algemeen al goed verzekerd zijn. Deze ontwikkeling speelt dan ook vooral in andere landen. Volgens Knibbe zijn mensen zich bewuster van de risico’s zoals het eventueel verliezen van inkomen en welvaart. Verder speelt ook gezondheid een rol. Dat mensen zich beter gaan verzekeren is volgens de topman een trend die langdurig kan aanhouden.

Volgens Knibbe gingen de resultaten over de hele breedte van het concern vooruit, geholpen ook door het herstel van de markten van de coronapandemie. NN sloot af met een operationeel resultaat van dik 1,1 miljard euro. Dat betekende een stijging met ruim een vijfde in vergelijking met een jaar eerder.

NN stipt onder meer de Nederlandse niet-levensverzekeringen aan als voorbeeld van een onderdeel dat goed presteerde. NN was bijvoorbeeld minder geld kwijt aan brandschade, terwijl er ook minder uitgekeerd hoefde worden aan zaken rondom arbeidsongeschiktheid en ongevallen. Verder waren mensen vaker thuis, waardoor er bijvoorbeeld minder werd ingebroken.

De verzekeraar sloot het halfjaar af met een nettowinst van 1,4 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog een resultaat van 587 miljoen euro. Volgens NN kwam de groei ook door winsten op de verkoop van aandelen en staatsobligaties.

Knibbe verwacht dat de schade als gevolg van de overstromingen in Limburg en BelgiĆ« voor het concern zo’n 70 miljoen euro bedragen. NN is niet actief in Duitsland. Knibbe benadrukt dat nog niet alle claims binnen zijn. De bosbranden die grote delen van Zuid-Europa teisteren zullen minder impact hebben op de resultaten van NN. NN is in die markten niet actief met niet-levensverzekeringen.