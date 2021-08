Prijzen voor Amerikaanse producten gaan verder omhoog

De prijzen die Amerikaanse producenten voor hun producten krijgen zijn in juli opnieuw gestegen. De prijzen lopen al geruime tijd op, onder meer omdat er veel vraag is naar diverse producten, maar ook omdat de aanvoer van materialen hapert en omdat de kosten van grondstoffen als metalen, hout, maar ook granen en sojabonen stijgen.

De producentenprijzen gingen met 1 procent omhoog ten opzichte van juni, meldde het Amerikaanse ministerie van Arbeid. In vergelijking met juli 2020 was de stijging 7,8 procent. Dat is de grootste jaarlijkse toename die het ministerie sinds 2010 noteerde.

De stijgende producentenprijzen vormen een deel van de verklaring van de toenemende inflatie. Bedrijven zullen de hogere prijzen die zij aan producenten moeten betalen ook weer deels willen verhalen op hun klanten. Ook de stijgende lonen door krapte op de arbeidsmarkt draagt daaraan bij.

Woensdag werd bekend dat de Amerikaanse inflatie in juli minder hard gestegen was. Desondanks blijft de geldontwaarding hoog genoeg dat er vragen zijn of de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, de coronasteun op korte termijn gaat afbouwen. Sommige economen denken zelfs dat de Fed de rente nog eerder gaat verhogen dan de centrale bank momenteel verwacht.