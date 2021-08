Rabobank voert winst op door economisch herstel na coronadip

Rabobank heeft in het afgelopen halfjaar de winst stevig opgevoerd. De bank profiteerde van het economisch herstel, maar kon ook weer over een flink deel van het geld dat eerder apart werd gezet vanwege het risico op slechte leningen beschikken. De bank zag de marktomstandigheden verbeteren, maar waarschuwt wel dat het lage rentetarief de komende tijd een uitdaging blijft. De bank sluit niet uit dat meer klanten op den duur negatieve rente moeten gaan betalen.

Met een winst van een kleine 2,2 miljard euro deed Rabobank het veel beter dan in de eerste zes maanden van 2020, toen er een winst van 227 miljoen euro was. De winstgroei werd vertekend door een forse reservering die Rabobank vorig jaar maakte. Destijds zette de bank vanwege het risico dat bedrijven en consumenten hun leningen niet meer terug zouden kunnen betalen door de coronacrisis 1,4 miljard euro opzij. Nu komt daar weer 274 miljoen euro van terug.

De inkomsten stegen met 17 procent. Dat was onder meer te danken aan de gestegen aandelenmarkten, waardoor bezittingen van Rabobank meer waard werden. Bovendien zag de bank dat consumenten meer uitgaven en ook steeds meer bedrijfssectoren zich herstelden. Ook de hypotheekmarkt liep goed en Rabobank wist daarin zijn marktaandeel te vergroten, aldus topman Wiebe Draijer.

Tegelijkertijd houdt Rabobank er nog steeds rekening mee dat bedrijven in de problemen komen. “We hebben te maken met een Delta-variant van het coronavirus en het beĆ«indigen van steunpakketten van de overheid”, waarschuwt Draijer. “Dat kan voor flink wat bedrijven nog steeds tot flinke problemen leiden.”

Draijer waarschuwde opnieuw voor de “zeer lage rente” waarvan hij verwacht dat die niet snel zal stijgen. “Dat kunnen en willen we ook niet volledig doorberekenen aan onze klanten.” Tegelijkertijd sluit Draijer niet uit dat een negatieve rente voor een groter deel van de klanten gaat gelden. “Nu heeft 95 procent van onze klanten daar niet mee te maken, maar ik kan niet beloven dat dat percentage niet lager wordt.”