ACM vindt geen bewijs voor kartelvorming woninginrichters

Wegens een gebrek aan bewijs heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een onderzoek naar kartelvorming in de branche voor woninginrichting gesloten. De toezichthouder was dat onderzoek in september begonnen omdat er aanwijzingen waren dat leveranciers dwingende minimumprijzen oplegden aan winkeliers. De ACM houdt de sector wel in de gaten en zegt nieuwe aanwijzingen serieus te zullen bekijken.

De ACM startte het onderzoek in september vorig jaar en deed toen ook invallen bij verschillende bedrijven. De waakhond vermoedde dat verscheidene leveranciers afspraken maakten over de verkoopprijzen. Bovendien zouden ze dus minimumprijzen hebben opgelegd, wat nadelig is voor consumenten.

De toezichthouder benadrukt nog maar eens dat winkeliers zelfstandig hun verkoopprijs moeten kunnen bepalen en ook vrij moeten zijn om korting te geven. Leveranciers mogen alleen een vrijblijvende adviesprijs geven en geen druk uitoefenen op winkeliers. Ook mogen leveranciers winkeliers niet informeren over de verkoopprijs van andere winkeliers, net als winkeliers dat niet mogen richting leveranciers.