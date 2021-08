AEX stevent af op lager begin van rustige handelsdag

De Amsterdamse AEX-index stevent vrijdag af op een licht lager begin van de handel. Beleggers hebben een relatief rustige dag voor de boeg nu het hoogtepunt van het cijferseizoen achter de rug is. Op het Damrak kwam veevoerbedrijf ForFarmers nog met resultaten.

De hoofdindex op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren 0,2 procent lager te beginnen. De andere Europese beurzen zullen naar verwachting ook met kleine koersuitslagen openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten vrijdag overwegend verliezen zien. De Nikkei in Tokio ging 0,1 procent lager het weekeinde in door koersverliezen onder de Japanse chipbedrijven.

ForFarmers verkocht op vergelijkbare basis afgelopen halfjaar minder veevoer in Nederland, BelgiĆ« en het Verenigd Koninkrijk omdat klanten door de coronacrisis minder te besteden hadden. Topman Yoram Knoop sprak van teleurstellende resultaten. Volgens hem was de strijd om marktaandeel tussen voerproducenten in de afgelopen periode “heftiger dan normaal”. Ook werd het herstel van de prijzen in de eerste jaarhelft volgens Knoop vertraagd door aanhoudende coronamaatregelen.

Het aandeel Shell zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Britse bank HSBC schroefden hun aanbeveling voor het Brits-Nederlandse olie- en gasconcern terug van kopen naar houden.

Aan het overnamefront heeft Adidas een koper gevonden voor Reebok. De Duitse sportkledingfabrikant verkoopt zijn slecht presterende dochtermerk aan Authentic Brands Group (ABG). Dat bedrijf heeft onder meer al kledingmerken Forever 21 en Juicy Couture in handen. Met de deal is tot 2,1 miljard euro gemoeid.

In Londen staat Vectura in de belangstelling. Het bestuur van de Britse fabrikant van astmamedicijnen is akkoord met het overnamebod van sigarettenconcern Philip Morris op de onderneming. De maker van onder meer Marlboro- en L&M-sigaretten bood onlangs ruim 1 miljard pond voor Vectura, omgerekend ongeveer 1,2 miljard euro.

De Europese beurzen sloten donderdag gemengd. De AEX-index daalde 0,1 procent tot 775,24 punten en de MidKap won 0,3 procent tot 1089,91 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent. Londen verloor 0,4 procent. Wall Street ging licht vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde een fractie hoger op 35.499,85 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent en techgraadmeter Nasdaq klom 0,4 procent.

De euro was 1,1737 dollar waard tegen 1,1735 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,3 procent tot 68,21 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent minder op 70,49 dollar per vat.