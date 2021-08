Chipbedrijven onder druk in licht lagere Nikkei

De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag licht lager gesloten. Beleggers bleven voorzichtig door de aanhoudende zorgen over het hoge aantal coronabesmettingen in Japan. Ook de chipsector stond onder druk in navolging van de koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten eveneens overwegend verliezen zien. In Zuid-Korea ging Samsung onderuit na de vrijlating uit de gevangenis van een topbestuurder van het techconcern.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk met een min van 0,1 procent het weekeinde in op 27.977,15 punten. De luchtvaartmaatschappijen en spoorwegbedrijven behoorden tot de sterkste dalers. De Japanse topgezondheidsadviseur pleitte voor de invoering van striktere coronamaatregelen gedurende twee weken om de verspreiding van het virus in Tokio en andere gebieden in te dammen.

De chipbedrijven Tokyo Electron en Advantest zakten tot 4 procent na de zesde verliesbeurt op rij voor de Amerikaanse Philadelphia semiconductor index, de graadmeter van de chipsector. De koersdaling volgde op een waarschuwing van Morgan Stanley voor een vertraging in de sector.

Recruit Holdings maakte daarentegen een koerssprong van bijna 10 procent. De Japanse detacheerder verhoogde zijn winstverwachting voor het hele boekjaar na sterke resultaten. Staalproducent JFE Holdings verdubbelde bijna zijn verwachting voor de jaarwinst en werd 9 procent hoger gezet. Toshiba verloor ruim 4 procent ondanks dat het door schandalen geplaagde technologiebedrijf terugkeerde naar winst.

De Kospi in Seoul zakte 1,4 procent door een flink koersverlies van zwaargewicht Samsung. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern daalde dik 3 procent na het nieuws dat topbestuurder Lee Jae-yong voorwaardelijk is vrijgelaten uit de gevangenis, waar hij al achttien maanden vastzat vanwege omkoping en verduistering.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 1 procent. Beleggers bleven bezorgd over de verstoringen van de internationale handel nadat China eerder deze week een containerterminal in de belangrijke haven van Ningbo-Zhoushan stillegde vanwege één coronageval.