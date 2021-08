Disney opent met winst op Wall Street na sterke kwartaalcijfers

Het aandeel Disney stond vrijdag na de opening van de beurzen in New York bij de winnaars. Het entertainmentconcern presenteerde beter dan verwachte cijfers en werd daar door beleggers voor beloond. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten kleine koersbewegingen zien, na de nieuwe slotrecords van donderdag.

Disney won in de vroege handel bijna 4 procent. Zowel de winst als de omzet van het concern viel hoger uit dan waar door kenners rekening mee werd gehouden. Streamingdienst Disney+ trok het afgelopen kwartaal 12,4 miljoen extra abonnees, waardoor het totaal op 116 miljoen kwam. Er werden ook weer diverse nieuwe films en series toegevoegd. Zo bracht Disney Raya and the Last Dragon naar Disney+, evenals The Mysterious Benedict Society en Star Wars: The Bad Batch.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 35.590 punten, waarmee de graadmeter weer af lijkt te stevenen op een nieuw record. Voor de S&P 500 gold hetzelfde. De brede graadmeter steeg 0,1 procent naar 4465 punten. Techgraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 14.803 punten.

Vaccinmakers Moderna en BioNTech wonnen tot 3 procent aan beurswaarde. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) keurde een derde injectie van het coronavaccin goed voor mensen met een zwak immuunsysteem. De Zuid-Koreaanse overheid heeft een deal gesloten met farmaceut Pfizer (plus 1,8 procent). Het land heeft een optie bedongen om volgend jaar nog eens 30 miljoen doses van het coronavaccin van het bedrijf te kopen als dat nodig is.

Embraer steeg bijna 6 procent op Wall Street. De Braziliaanse vliegtuigbouwer boekte voor het eerst sinds begin 2018 een kwartaalwinst. Er wordt weer meer gevlogen naarmate reisbeperkingen om coronabesmettingen te voorkomen worden versoepeld.

De verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus zit vakantieverhuurplatform Airbnb dwars. Daardoor worden er in het lopende zomerkwartaal minder overnachtingen geboekt dan gebruikelijk voor de coronapandemie. Airbnb verloor zo’n 2 procent.

De euro was 1,1769 dollar waard tegen 1,1731 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent meer waard op 69,17 dollar. Brentolie kostte een fractie meer op 71,30 dollar per vat.