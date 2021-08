ForFarmers verkoopt door coronacrisis minder veevoer in Nederland

ForFarmers heeft het afgelopen halfjaar minder veevoer verkocht in Nederland en België omdat klanten door de coronacrisis minder te besteden hadden. Door overnames nam het totale verkoopvolume in die landen toch toe. “De strijd om marktaandeel tussen voerproducenten was heftiger dan normaal”, zegt topman Yoram Knoop. Hij spreekt van teleurstellende resultaten.

Volgens Knoop werd het herstel van de prijzen in het eerste halfjaar vertraagd door aanhoudende coronamaatregelen. Onder meer de horeca en de evenementensector werden eind vorig jaar “tegen de verwachtingen in” gesloten. Daardoor was er minder vraag naar zuivel, vlees en eieren. Vooral rundvee-, kalveren- en pluimveehouders zagen hun afzet teruglopen en als gevolg daarvan besloten ze minder nieuwe dieren te nemen.

Tegelijkertijd stijgt de prijs van het voer doordat grondstoffen een stuk duurder werden. “Het kan niet anders dan dat het tot prijsstijgingen zal leiden voor de consument”, aldus Knoop. Dat betekent dat zuivel, vlees en eieren duurder zullen worden.

Ook de afzet van varkensvoer nam af. De Nederlandse varkensstapel is door de uitkoopregeling van de overheid met bijna 7 procent gekrompen ten opzichte van 2019. Met de regeling wilde het kabinet de uitstoot van stikstof door de varkenssector terugdringen. Meer dan 500 varkenshouders hadden zich aangemeld en daarvan voldeden er 430 aan de subsidievoorwaarden. Uiteindelijk besloten 278 varkensboeren te stoppen.

“Er is een oplossing voor de stikstofcrisis zonder verplichte reductie van de veestapel”, stelt Knoop. ForFarmers benadrukt dat innovaties in voeding en inrichting van stallen de uitweg vormen. Als de overheid hierin ook investeert is dat voor de belastingbetaler ook een stuk goedkoper dan het uitkopen van veehouders, legt Knoop uit. Zo kan volgens de veevoerproducent de uitstoot worden verminderd en “tegelijkertijd recht worden gedaan aan een houdbaar toekomstperspectief voor veehouders en aan één van de meest duurzame agrarische sectoren ter wereld”.

Het totale verkoopvolume van ForFarmers nam in het eerste halfjaar op jaarbasis met bijna 2 procent toe naar 4,9 miljoen ton. Die stijging was te danken aan overnames. Zonder het effect van die overnames nam het verkoopvolume met 0,5 procent af.

De omzet van ForFarmers nam in het eerste halfjaar van 2021 met 12 procent toe naar 1,3 miljard euro. De brutowinst daalde met 1 procent naar 218 miljoen euro. Netto bleef een winst over van 18 miljoen euro, een kwart minder dan vorig jaar.