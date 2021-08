Minister: Griekse economie komt coronaklap en bosbranden te boven

De Griekse economie zal de dubbele klap van zowel de coronapandemie als de massale bosbranden in het land te boven komen. Dat komt vooral door beter dan verwachte inkomsten uit het toerisme. Die verwachting sprak de Griekse minister van Financiën Christos Staikouras uit.

De Griekse regering gaat voor dit jaar uit van een groei van de economie met 3,6 procent. Staikouras noemde dit percentage absoluut haalbaar en stelde zelfs dat deze schatting mogelijk te voorzichtig is. In de eerder opgestelde begroting van Griekenland werd eerder nog uitgegaan van een groei van 4,8 procent dit jaar, maar daar kwam Staikouras snel op terug. In april werd de raming naar beneden bijgesteld tot 4,2 procent. Dat deed hij in juli nog een keer.

De Griekse nationale productie kelderde vorig jaar met 8,2 procent. De coronapandemie veroorzaakte een harde klap voor de mondiale reissector die nagenoeg stilviel. Het land heropende in mei zijn grenzen voor buitenlandse reizigers. Voor dit jaar werd eerder gerekend op 45 procent van de inkomsten in vergelijking met de periode van voor de crisis. Maar volgens de minister gaat het momenteel om 70 procent in vergelijking met voor de crisis.

Toerisme is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor Griekenland. De sector is goed voor 20 procent van het bruto binnenlands product. De inkomsten uit toerisme daalden vorig jaar naar 4,3 miljard euro, waar dat in 2019 nog 18 miljard euro was. Het aantal toeristen nam met ruim driekwart af tot slechts 7,4 miljoen vakantiegangers, meldde de Griekse Confederatie van Toerisme.

Griekenland heeft ondertussen miljarden euro’s uitgegeven om bedrijven tijdens de lockdowns overeind te houden. Daarnaast zal er een hoop geld nodig zijn om de bewoners in de gebieden die de voorbije drie weken door de bosbranden zijn verwoest, te ondersteunen. Staikouras zei dat de regering daarvoor dit jaar 500 miljoen euro extra zal uittrekken.