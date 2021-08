Sierra Leone komt met nieuwe munteenheid

Sierra Leone vervangt zijn munteenheid. De leone wordt “binnenkort” vervangen door de new leone, heeft de centrale bank van het West-Afrikaanse land bekendgemaakt. Bij die gelegenheid worden gelijk drie nullen geschrapt, waardoor 1 new leone gelijkstaat aan 1000 leone.

Het schrappen van nullen moet het rekenen in de nieuwe munteenheid makkelijker maken. Dat is geen overbodige luxe, want voor 1 euro krijg je momenteel ruim 12.000 leone.

Het gebeurt wel vaker dat landen nullen schrappen als hun munteenheid door aanhoudend hoge inflatie minder waard is geworden. Vorige week maakte Venezuela nog bekend drie nullen te schrappen van de bolivar en het Zuid-Amerikaanse land haalde sinds 2008 al eerder acht nullen weg.

Ook Turkije verving al eens zijn munteenheid. In 2005 werd de Turkse lira de nieuwe lira en verdwenen er zes nullen. Een paar jaar later werd die munteenheid weer omgedoopt tot lira.