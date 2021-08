Veevoerbedrijf ForFarmers onderuit op Damrak na cijfers

ForFarmers ging vrijdag onderuit op de Amsterdamse aandelenbeurs na tegenvallende resultaten van het veevoerbedrijf. De Europese markten lieten weinig beweging zien. Beleggers wachten op nieuwe aanjagers nu het hoogtepunt van het over het algemeen sterke cijferseizoen achter de rug is. Daarnaast blijven de zorgen over de economische impact van de Delta-variant van het coronavirus boven de markten hangen.

ForFarmers raakte bijna 5 procent kwijt bij de kleinere bedrijven. De onderneming verkocht het afgelopen halfjaar minder veevoer in Nederland en BelgiĆ« omdat klanten door de coronacrisis minder te besteden hadden. Door overnames nam het totale verkoopvolume in die landen toch toe. Topman Yoram Knoop sprak van teleurstellende resultaten. Volgens hem was de strijd om marktaandeel tussen voerproducenten in de afgelopen periode “heftiger dan normaal”. Ook werd het herstel van de prijzen in de eerste jaarhelft volgens Knoop vertraagd door aanhoudende coronamaatregelen. Analisten van KBC Securities verlaagden het advies voor het aandeel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de min op 774,43 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 1090,60 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent.

Supermarktconcern Ahold Delhaize noteerde ex dividend en verloor 1,7 procent bij de hoofdbedrijven. Techinvesteerder Prosus en chipbedrijf Besi stonden in de staartgroep met verliezen tot 1,2 procent. Shell daalde 0,4 procent. Analisten van de Britse bank HSBC schroefden hun aanbeveling voor het Brits-Nederlandse olie- en gasconcern terug. Aegon zette de opmars voort en ging aan kop met een plus van 1,6 procent. De verzekeraar won een dag eerder al ruim 7 procent dankzij goed ontvangen kwartaalresultaten.

Zooplus maakte een koerssprong van 42 procent tot bijna 397 euro per aandeel in Frankfurt. De Amerikaanse investeerder Hellman & Friedman heeft een overnamebod gedaan op de Duitse online dierenwinkel van 390 euro per aandeel. Het bod waardeert Zooplus op zo’n 2,8 miljard euro.

Adidas klom dik 1 procent. De Duitse sportkledingfabrikant verkoopt zijn slecht presterende dochtermerk Reebok aan Authentic Brands Group (ABG). Dat bedrijf heeft onder meer al kledingmerken Forever 21 en Juicy Couture in handen. Met de deal is tot 2,1 miljard euro gemoeid. Adidas won donderdag al 2 procent nadat de deal vlak voor sluiting van de markt werd aangekondigd.

De euro was 1,1729 dollar waard tegen 1,1735 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 68,54 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 70,83 dollar per vat.