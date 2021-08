ANVR: versoepelingen kosten reisbranche 100 miljoen euro

De hoge besmettingsaantallen die ontstonden na de versoepelingen van de coronamaatregelen eerder dit jaar hebben de reisbranche ongeveer 100 miljoen euro gekost aan annuleringen, bevestigt reisbrancheorganisatie ANVR na berichtgeving in De Telegraaf. De steun voor de reissector moet daarom langer doorlopen, vindt de organisatie, omdat ook volgend jaar reisbedrijven nog last zullen hebben van de coronacrisis. Daarover is de ANVR in gesprek met de overheid.

Volgens de ANVR is het zomerseizoen te laat op gang gekomen. “Daarmee zijn veel boekingen verloren, waardoor reisbedrijven minder omzet konden draaien dan gehoopt”, vertelt een woordvoerster. “Versoepel niet te snel, zeiden we al, anders glij je terug en dat is ook gebeurd. Dat betekent dat mensen nu op vakantie kunnen, maar het seizoen te kort is.”

Veel van de reisbedrijven hebben volgens de ANVR “enorme omzetverliezen”. “Dan heb je het in 2020 rustig over pakweg 80 procent omzetverlies. In 2021 is het feitelijk niet veel beter. Voor sommige bedrijven trekt het nu aan omdat er in Europa op vakantie gegaan kan worden, maar dat is helaas laat in het jaar.”

De ANVR denkt dat ook volgend jaar reisbedrijven nog steun nodig hebben. De huidige steunpakketten lopen tot 1 oktober, maar de reisbranche denkt tot in het tweede kwartaal van 2022 steun nodig te hebben. “Daarna zal dat ongetwijfeld voor bepaalde reisbedrijven nog gelden. Verre reisbestemmingen liggen nog altijd op z’n gat.” De brancheorganisatie voorspelt dat de komende tijd zeker de helft van de reisbedrijven nog de helft minder omzet draaien.

Premier Mark Rutte zei in de coronapersconferentie van vrijdag dat bepaalde sectoren die door de huidige maatregelen nog dicht moeten blijven, zoals nachtclubs en discotheken, ook na 1 oktober steun krijgen. “Als je dan de persconferentie zo hoorde, dan is het toch enigszins triest dat de reisbranche niet benoemd werd”, aldus de woordvoerster.