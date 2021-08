Duizend vissers protesteren tegen windparken op zee

Zo’n duizend vissers protesteren zaterdag tegen windmolenparken die beslag leggen op viswateren. In totaal varen bijna zestig IJsselmeerkotters, garnalenkotters en Noordzeekotters, met zo’n zevenhonderd vissers aan boord, over het IJsselmeer. Zij varen langs de Afsluitdijk naar Breezanddijk, waar Windpark Fryslân staat. Ook protesteren zo’n 250 Noordzeevissers op de Afsluitdijk, wier schepen vanwege hun diepte niet op het IJsselmeer kunnen varen.

Tussen 9.00 uur en 10.00 uur varen de vissers vanuit Den Oever en Hindeloopen richting het grote windpark in het IJsselmeer, dat verboden gebied is geworden voor vissers. Dit park, dat nog niet geheel af is, is als protestgebied gekozen “om te laten zien hoe groot windparken zijn en hoeveel ruimte die innemen”, aldus medeorganisator en visser Dirk Kraak.

Om 13.00 uur zal ‘de noodklok’ luiden op de dijk, een klok die normaal gesproken klinkt bij rampen. Rond 14.00 uur is het protest afgelopen.