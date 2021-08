India wil over 25 jaar geen energie meer importeren

India wil minder afhankelijk worden van de import van energie uit het buitenland. Volgens premier Narendra Modi moet het Aziatische land, momenteel na China en de VS de grootste energieverbruiker van de wereld, over 25 jaar bij de viering van zijn honderdste Onafhankelijkheidsdag volledig zelfredzaam zijn op het gebied van energie.

Dat heeft de regeringsleider zondag gezegd terwijl India voor de 75e maal de onafhankelijkheid vierde van het Verenigd Koninkrijk. Om deze ambitie te verwezenlijken wil Modi van India een wereldwijd knooppunt voor groene waterstof maken. Ook zouden de omvangrijke Indiase spoorwegen in 2030 CO2-neutraal moeten zijn.

Modi wil meer inzetten op elektrisch vervoer. Hij kondigde aan dat hij ernaar streeft om 100 biljoen roepie, omgerekend meer dan 1100 miljard euro, te gaan investeren in infrastructuur. Dat zou moeten helpen bij het terugbrengen van reistijden en dat zou weer goed zijn voor de concurrentiepositie van de Indiase economie. Volgens de premier zal het geld de economische groei stimuleren en er zouden zo ook meer banen bij moeten komen.

Met het oogpunt op de klimaatverandering stimuleert de regering van Modi Indiase bedrijven om af te stappen van fossiele brandstoffen en over te schakelen op duurzame energie, zoals met windmolens of zonneparken opgewekte groene stroom. De overheid is van plan zijn capaciteit voor hernieuwbare energie in de aanloop naar 2030 bijna te vervijfvoudigen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen.