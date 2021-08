Staatsoliebedrijf Saudi-Arabië doet mee aan groot zonneproject

Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco doet mee aan een groot zonneproject in Saudi-Arabië. De oliestaat maakte eerder weinig werk van hernieuwbare energie, maar daar is de laatste tijd verandering in gekomen. Eerder dit jaar werden al diverse projecten aangekondigd.

Met het zogeheten Sudair-zonneproject is bijna 1 miljard dollar gemoeid. Saudi Aramco krijgt een belang van 30 procent. Verder is de Saudische overheid een belangrijke geldschieter. Het is de bedoeling dat het nieuwe zonnepark in de tweede helft van volgend jaar al in gebruik genomen kan worden. De hoeveelheid stroom die het park moet gaan opwekken zou genoeg moeten zijn om ongeveer 1,5 miljoen huishoudens tegelijkertijd van elektriciteit te voorzien.

Saudi-Arabië was als ’s werelds grootste olie-exporteur lang relatief traag als het gaat om de overgang van fossiele brandstoffen naar schone energie. Maar de overheid van het olieland heeft inmiddels deals gesloten om in verschillende delen van het koninkrijk grote aantallen zonnepanelen op te stellen.

Energieminister Abdulaziz bin Salman al-Saud, prins uit het Saudische koningshuis en de halfbroer van de kroonprins van het land, denkt dat er komende jaren meer projecten aangekondigd gaan worden. Aan ambitie ontbreekt het volgens hem niet. Saudi-Arabië heeft zich ten doel gesteld om tegen 2030 de helft van zijn energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen te halen.