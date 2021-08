Bloomberg: Aramco heeft miljarden over voor deel Indiaas Reliance

Het Saudi-Arabische staatsoliebedrijf Saudi Aramco heeft tientallen miljarden dollars over voor een belang in de olieraffinaderijen en chemicaliëntak van het Indiase conglomeraat Reliance. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat de twee bedrijven in vergevorderde onderhandelingen zijn.

Saudi Aramco, het grootste oliebedrijf ter wereld, zou mikken op een belang van 20 procent in de petrochemische tak van Reliance. Voor Reliance betekent de deal leveringszekerheid voor zijn enorme raffinaderijen. In ruil voor het belang zou Reliance tussen de 20 miljard en 25 miljard dollar in aandelen Saudi Aramco krijgen, omgerekend is dat tussen de 17 miljard en ruim 21 miljard euro. Een deal zou in de komende weken bereikt kunnen worden, volgens de bronnen. Ze waarschuwen wel dat nog niets zeker is.

Reliance is een conglomeraat dat zich bezighoudt met onder meer energie, chemie, telecommunicatie, financiële dienstverlening en detailhandel. Eigenaar Mukesh Ambani, de zoon van de oprichter, is de rijkste man van Azië.

Vorige week werd bekend dat Reliance een van de geïnteresseerden zou zijn om T-Mobile Nederland over te nemen. Zowel Deutsche Telekom als het Zweedse Tele2, de twee eigenaren, wil van die telecomaanbieder af.