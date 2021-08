Duits chipconcern Infineon: tekorten kunnen nog jaren aanhouden

Het wereldwijde tekort aan chips dat de productie van verschillende bedrijven verstoort kan nog jaren aanhouden. Dat denkt Reinhard Ploss, topman van het Duitse chipconcern Infineon. Volgens hem kan de schaarste tot in 2023 duren, zegt hij in de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung, omdat in verschillende regio’s de capaciteit onvoldoende is om de groeiende vraag bij te benen.

Het bouwen van nieuwe fabrieken, cleanrooms en andere chipgerelateerde faciliteiten duurt volgens de Infineon-topman twee tot twee├źnhalf jaar. Het moderniseren van bestaande faciliteiten kost driekwart jaar tot een jaar.

De chipschaarste raakt de productie van verschillende autoproducenten. Ook techbedrijven als Apple en Microsoft hebben last van de tekorten aan chips. De toegenomen behoefte aan thuiswerken en het inhaaleffect in de auto-industrie na de coronacrisis zijn volgens Ploss belangrijke groeidrijvers geworden voor de chipindustrie. Hij noemde ook de snellere invoering van elektrisch rijden en de groeiende vraag naar hernieuwbare energie als factoren die bijdragen aan het tekort.

Een van de getroffen Europese bedrijven is autoproducent Volvo Cars. De fabriek van de onderneming in het Belgische Gent ligt volgende week drie dagen stil wegens de chipschaarste. Daardoor zitten ongeveer 5000 werknemers tijdelijk werkloos thuis. Eerder dit jaar ging de fabriek om dezelfde reden ook al een paar dagen dicht.

Volgens Ploss moet Europa meer doen om de afhankelijkheid van buitenlandse exporteurs in de halfgeleiderindustrie te verminderen. Hij staat open voor samenwerking met andere bedrijven, zolang dat past in de bedrijfsstrategie van Infineon, zei hij.