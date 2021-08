Duitsland verkoopt een deel van zijn belang in Lufthansa

Duitsland gaat zijn belang in luchtvaartmaatschappij Lufthansa terugbrengen. De komende weken wordt 5 procent van de aandelen in de markt gezet. Berlijn kreeg een vijfde van Lufthansa in handen als onderdeel van het miljardensteunpakket om het concern door de coronacrisis te loodsen.

Volgens het Duitse stabiliteitsfonds WSF dat de stukken in bezit heeft, zijn de ontwikkelingen bij de luchtvaartmaatschappij de laatste tijd positief en is dat de reden om het belang in Lufthansa af te bouwen. WSF blijft Lufthansa als belangrijke aandeelhouder wel steunen, zo werd in een verklaring gemeld.

Lufthansa wist in het afgelopen kwartaal zijn verliezen terug te dringen. Daarbij boekte het Duitse luchtvaartconcern voor het eerst sinds het begin van de crisis een positieve kasstroom, wat wil zeggen dat er meer geld binnenkwam dan dat eruit ging. Dat kwam mede door kostenbesparingen.

De maatschappij ontvouwde in juni nog plannen om weer winstgevend te worden met minder vliegtuigen en minder personeel in vergelijking met de periode van voor de crisis. Het concern verwacht in de tweede helft van dit jaar een verder herstel van het toerisme. Ook qua zakenreizen rekent het Duitse bedrijf op betere tijden.

Europa’s grootste luchtvaartmaatschappij kreeg vorig jaar een financiĆ«le injectie van 9 miljard euro van Duitsland. Dat gebeurde omdat de coronacrisis een einde maakte aan de aanhoudende groei van de luchtvaartsector. Zolang de staatssteun niet is afgelost kan Lufthansa zich niet mengen op de markt voor overnames en fusies. Ook bestuurdersbeloningen zijn tot die tijd afgetopt.