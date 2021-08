Economie Japan veert op na eerdere krimp

De economie van Japan, de op twee na grootste van de wereld, is in het tweede kwartaal gegroeid na een krimp in het eerste kwartaal van het jaar. Dat komt vooral doordat mensen weer meer bereid waren grote aankopen te doen. Daarnaast schroefden ook Japanse bedrijven hun investeringen op.

De economie groeide in de periode van april tot en met juni met 0,3 procent in vergelijking met het eerste kwartaal, toen nog sprake was van een bijgestelde krimp van 0,9 procent. Daarmee wist het Aziatische land een recessie te ontlopen. De groei viel wat sterker uit dan economen hadden verwacht.

De economische cijfers zijn een meevaller voor de Japanse premier Yoshihide Suga. Zijn beleid is er vooral op gericht om de economische schade door de coronapandemie te beperken. Maar ondertussen loopt het aantal besmettingen in het land hard op. De laatste tijd werden de coronamaatregelen aangescherpt. De noodtoestand in de hoofdstad Tokio zal naar verwachting worden verlengd. Tokio was de afgelopen tijd gastheer van de Olympische Spelen. Vanwege de coronamaatregelen waren de sportstadions nagenoeg leeg.

Door een traag vaccinatieprogramma is Japan voor het indammen van het virus veelal afhankelijk van de beperkingen. Die maatregelen lijken op langere termijn minder effectief. De economische ontwikkeling in het lopende kwartaal zal volgens economen voor een grote mate afhangen van hoe het winkelend publiek zich gedraagt en of ze overheidswaarschuwingen blijven negeren.

De export nam in het tweede kwartaal met 2,9 procent toe op kwartaalbasis, ondanks de verstoringen in met name de Japanse auto-industrie door de chiptekorten en problemen in de wereldwijde toeleveringsketen. De overheid maakte verder bekend dat de industriƫle productie in juni volgens een definitief cijfer met 6,5 procent is toegenomen in vergelijking met mei.