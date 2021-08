Grondstofbedrijven dalen op beurzen na zwakke Chinese cijfers

Op de Europese beurzen stonden grondstofbedrijven, zoals mijnbouwers, staalfabrikanten en olieproducenten, maandag onder druk. Zwakke macro-economische cijfers uit China en de aanhoudende opmars van de Delta-variant van het coronavirus wakkerden de vrees aan voor een vertraging van het wereldwijde herstel en een afnemende vraag naar grondstoffen. Ook zorgden de mogelijke geopolitieke gevolgen van de machtsovername in Afghanistan door de Taliban voor terughoudendheid bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent lager op 771,02 punten. De MidKap verloor ook 0,5 procent, tot 1089,33 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,9 procent.

In China namen de winkelverkopen en de industriële productie in juli minder sterk toe dan verwacht. Het herstel van de op één na grootste economie ter wereld lijkt daarmee af te zwakken. Dat heeft onder meer te maken met uitbraken van de Delta-variant, waardoor bijvoorbeeld havens moesten sluiten en nieuwe lockdowns werden opgelegd. Ook kampte China met overstromingen.

De Chinese groeivertraging zorgde voor koersdruk bij olie- en gasconcern Shell en staalproducent ArcelorMittal, die beide rond 1,7 procent verloren. Ook Prosus (min 1,9 procent) stond in de staartgroep van de AEX. De techinvesteerder had last van een forse koersdaling van het Chinese techconcern Tencent, waarin het een groot belang heeft. Prosus heeft daarnaast de eerder aangekondigde aandelenruil met het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf Naspers afgerond. Verzekeraar NN Group (min 2,2 procent) noteerde ex dividend.

De luchtvaartsector stond eveneens in de belangstelling. Grote maatschappijen als United Airlines, British Airways, Lufthansa, KLM en Virgin Atlantic mijden voor de zekerheid het luchtruim van Afghanistan nu de Taliban de macht in het land in handen hebben. Air France-KLM daalde 1,2 procent in Amsterdam en IAG, het moederbedrijf van British Airways, verloor 0,6 procent in Londen.

In Frankfurt zakte Lufthansa dik 3 procent. De Duitse overheid gaat haar belang in de luchtvaartmaatschappij terugbrengen. De komende weken wordt 5 procent van de aandelen in de markt gezet. Berlijn kreeg een vijfde van Lufthansa in handen als onderdeel van het miljardensteunpakket om het concern door de coronacrisis te loodsen.

Faurecia steeg 9 procent in Parijs. De Franse leverancier van auto-onderdelen neemt zijn Duitse branchegenoot Hella (min 2,8 procent) over in een deal met een totale waarde van bijna 7 miljard euro. Door de overname ontstaat een bedrijf met een jaarlijkse omzet van zo’n 23 miljard euro.

De euro was 1,1781 dollar waard tegen 1,1779 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper op 67,75 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 69,95 dollar per vat.