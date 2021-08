Grote haven China nog altijd deels op slot na coronabesmetting

De grote Chinese containerhaven Ningbo-Zhoushan nabij Shanghai is nog altijd voor een groot deel gesloten. Een van de terminals van de op twee na drukste haven ter wereld ging op last van de autoriteiten op slot toen bij een medewerker corona werd vastgesteld. Ondertussen groeien de zorgen over de impact van de sluiting op de handelsstromen in de regio.

Sinds woensdag zijn er geen activiteiten bij de Meishan-terminal. Zowel de inkomende als de uitgaande containerdiensten liggen stil. Marktkenners schatten dat de terminal goed is voor de afhandeling van een kwart van de containervracht in de haven. De haven zelf zegt dat schepen worden omgeleid en dat er elders capaciteit is vrijgemaakt om de goederenstromen op gang te houden.

Een woordvoerder van de haven zei maandag geen nieuwe informatie te hebben. Sinds het eerste geval zijn er geen nieuwe coronabesmettingen gemeld.

Verschillende rederijen nemen ondertussen maatregelen. De Taiwanese rederij Yang Ming Marine Transport waarschuwt klanten voor mogelijke “havencongestie”. Orient Overseas Container Line, dat zijn hoofdkantoor heeft in Hongkong, adviseert klanten goed na te gaan of er capaciteit is alvorens containers aan te voeren. Een deel van de containerschepen van het Deense Maersk mijdt voorlopig Ningbo-Zhoushan.

Sinds de eerste uitbraak van het coronavirus in Wuhan onder controle is, hanteert China een strikt beleid ten aanzien van Covid-19. Daarbij gelden strenge maatregelen, met name op strategische locaties zoals havens. De problemen in China komen bovenop de logistieke uitdagingen in de nasleep van de crisis. Ook de dagenlange blokkade van het Suezkanaal, afgelopen voorjaar, schopte de handelsstromen verder in de war.